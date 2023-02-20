قديروف: القوات الروسية تسيطر على خط سكك الحديد المؤدي إلى سيفيرسك

صرح حاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف بأن القوات الخاصة "أحمد" الشيشانية، جنبا إلى جنب مع قوات لوغانسك سيطرت على مرتفعات استراتيجية بالقرب من بيلوغوروفكا.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في منشور لقديروف بقناته الخاصة على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع أن القوات الخاصة "أحمد" الشيشانية والكتيبة الثالثة من الفيلق الثاني لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية سيطرت على مرتفعات استراتيجية بالقرب من بيلوغوروفكا بجمهورية لوغانسك، بعد معارك ضارية دارت لفترة طويلة، تقدمت بعدها هذه القوات 5 كيلومترات، لتسيطر على إمكانية الوصول إلى السكك الحديدية المؤدية إلى سيفيرسك.

وأفاد كذلك القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بولشيلين بأن القوات الروسية تتقدم بنجاح في محيط سيفيرسك، التي يعد تحريرها أمرا مهما من الناحية الاستراتيجية لتحرير كراسني ليمان في المستقبل.

المصدر: نوفوستي