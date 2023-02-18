وزير الدفاع البريطاني: الدبابات الغربية ليست "جرعة سحرية" ولا نمتلك منها ما يصلح للخدمة في أوكرانيا

صرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس، بأن العديد من الدول الغربية، بعد اتخاذ القرار السياسي بنقل الدبابات إلى كييف، وجدت أنها لا تمتلك دبابات صالحة للخدمة في أوكرانيا.

وقال والاس: "صحيح أن هناك حلا سياسيا لكن العديد من الدول تجد ان جيوشها لا تملك دبابات صالحة للخدمة يمكنها توفيرها لكييف".

وأضاف: "أرسل السياسيون جيشهم إلى المستودعات، وكان عليهم أن يذكروا أن دباباتهم إما معطلة أو لم يتم إصلاحها لتسليمها إلى أوكرانيا، أنتم تعرفون مثل هذه المشاكل المتعلقة بالقدرة القتالية للجيش الألماني، في الدول الأخرى، لا يختلف الوضع".

وتابع والاس: "لقد أجبرنا جميعا على أن ندرك بألم أن جيوشنا قد استنفدت إلى حد ما خلال الثلاثين عاما الماضية".

وأشار إلى أن هناك بيانات عن عدد الدبابات التي تمتلكها كل دولة، لكن الواقع يخبرنا أن القليل منها يعمل، ووفقا له، هذا هو الوضع فيما يتعلق بمخزونات الذخائر، والتي لا تكفي لنقلها إلى كييف.

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن الدبابات الغربية ليست "جرعة سحرية" من شأنها أن تغير الوضع في ساحة المعركة بين عشية وضحاها.

ووفقا لوالاس، فإن تدريب الجيش الأوكراني واستخدام أساليب الحرب الحديثة مع تفاعل الأسلحة المختلفة أمران مهمان للغاية.

وفي 25 يناير، أكدت الحكومة الألمانية أنها سترسل 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، وستصدر الإذن لدول أخرى لإعادة تصدير هذه الدبابات.

ووفقا لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، سيتم إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا "بحلول نهاية مارس".

كما أعلنت بريطانيا والنرويج وبولندا وسلوفاكيا والولايات المتحدة وفرنسا، عزمها على تزويد كييف بالدبابات الغربية الصنع، وتتوقع كييف استلام ما يصل إلى 140 دبابة من 12 دولة كدفعة أولى.

المصدر: تاس