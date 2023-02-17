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وزير الدفاع البريطاني: تدريب الطيارين الأوكرانيين لا يعني تسليم الطائرات لكييف

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وزير الدفاع البريطاني: تدريب الطيارين الأوكرانيين لا يعني تسليم الطائرات لكييف
Globallookpress Felix Hörhager/dpa
وزير الدفاع البريطاني بين والاس
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أكد وزير الدفاع البريطاني بين والاس أن تدريب الطيارين الأوكرانيين في المملكة لا يعني تسليم الطائرات لكييف قريبا.

وقال الوزير في تصريح لصحيفة "فاينانشال تايمز"، إن بريطانيا لا تعتزم إرسال الطائرات المقاتلة إلى كييف في وقت قريب، وإن تدريب الطيارين "يخدم الأغراض الطويلة الأمد لحماية أوكرانيا بعد انتهاء الأعمال القتالية".

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وبشأن نقص الذخيرة، قال والاس إن "هناك دائما الشعور بنقصها في الخطوط الأمامية، لكنني لا أرى أي دليل على نقص استراتيجي فيها"، مشيرا إلى أنه ينبغي على القوات الأوكرانية أن تنتقل إلى الأسلوب الغربي للعمليات القتالية وتقليص كمية الذخيرة المستخدمة.

وأعرب الوزير البريطاني عن رأيه بأن "الهجوم الروسي الواسع النطاق لم يبدأ بعد".

وأشار كذلك إلى الدور الأمريكي في مساعدة أوكرانيا، معتبرا أن واشنطن "قررت أن تكون أكثر إصرارا".

واعترف بأن "روسيا لا تزال تمتلك قوات كبيرة ولا تعتزم الاستسلام".

المصدر: تاس

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