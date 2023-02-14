"واشنطن بوست" تستبعد حصول كييف على مقاتلات من "الناتو" في القريب رغم مناشدات زيلينسكي

استبعدت صحيفة "واشنطن بوست" حصول أوكرانيا على طائرات مقاتلة من "الناتو" في وقت قريب، رغم مناشدات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأفادت الصحيفة بأن "الحلفاء مترددون ولا يرون أن الطائرات تمثل حاجة فورية في ساحة المعركة".

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وقالت الصحيفة إن المطالبات المستمرة للرئيس الأوكراني في توفير الغرب طائرات مقاتلة حديثة، قوبلت بـ"الإحباط" إن لم يكن الرفض الصريح، وسط ترجيحات باستبعاد مد كييف بتلك المقاتلات قريبا.

ودأبت أوكرانيا على مطالبة حلفائها بإرسال مقاتلات حديثة وصفها زيلينسكي في خطاب أمام المشرعين البريطانيين بأنها "أجنحة من أجل الحرية"، لتعويض مقاتلاتها "ميغ" و"سوخوي" التي دمرتها لها روسيا.

وفي مناشدات للزعماء الأوروبيين خلال رحلته السريعة إلى بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، حث زيلينسكي على التسليم الفوري للطائرات، ويفضل أن تكون طائرات إف-16 أمريكية الصنع والتي ينتشر استخدامها على نطاق واسع بين حلفاء الناتو، واعتبر "أن الجيل الرابع من الطائرات المقاتلة يمكن أن ينهي الحرب بسرعة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الرفض الغربي غالبا ما لا يكون حازما في البداية فقط، وأشارت إلى مد كييف بالمدفعية الثقيلة، وراجمات الصواريخ، وأنظمة الدفاع الجوي، والدبابات، التي اعتبرت "مستحيلة التزويد"، لكنها موجودة الآن في ساحة المعركة أو على الأقل تم التعهد بتسليمها.

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المصدر: "واشنطن بوست"