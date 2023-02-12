صحيفة: عقبات كثيرة أمام أوكرانيا للحصول على المقاتلات الغربية

أكدت صحيفة "نيوزويك" أنه سيتعين على أوكرانيا التغلب على العديد من العقبات للحصول على المقاتلات الغربية.

وقال الخبراء الذين قابلتهم المجلة إن إحدى المشكلات الأساسية تكمن في نوعية الطائرات التي يجب تقديمها إلى أوكرانيا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، لم يعد الأوكرانيين في تصريحاته بتدريب الطيارين على طراز معين من المقاتلات، لكنه تحدث فقط عن التدريب على "طائرات "الناتو" الموحدة".

ونوهت إلى أن برنامج تدريب الطيارين البريطاني قد لا يكون قادرا على استيعاب التدفق الحاد للطلاب العسكريين الأوكرانيين، لأن تدريب الطيارين يستغرق وقتا طويلا.

وأضافت أن الطائرات تخضع لنفس الاعتبارات التي منعت الغرب في السابق من إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى حيث يمكن من الناحية النظرية، استخدامها لضرب الأراضي الروسية.

وأعلن سوناك في وقت سابق أنه "لا يمكن استبعاد أي شيء" في ما يخص توريد الطائرات المقاتلة لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي