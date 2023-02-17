زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16"

أعرب زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل عن تأييده لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16" الأمريكية.

وقال ماكونيل خلال مؤتمر ميونخ للأمن، يوم الجمعة، ردا على سؤال بشأن تسليم "إف 16" لكييف: "لو كان ذلك يتوقف علي، لأنجزته".

وأضاف: "يجب أن نقدم لهم (للأوكرانيين) كل ما هو ضروري للانتصار في الحرب بأسرع ما يمكن".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أنها لا تعتزم تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16" الأمريكية في الوقت الراهن.

إقرأ المزيد

وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، بأن واشنطن سترحب بقرار الشركاء بتزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي بواشنطن: "لم نمل على الشركاء الآخرين ما الذي بإمكانهم أو ليس بإمكانهم أن يقدموه" لأوكرانيا.

وتابع: "إذا كان أحد شركائنا أو حلفائنا يرغب في تسليم المقاتلات... فنحن سنرحب بذلك".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيين قد دعوا الدول الغربية مرارا في الفترة الأخيرة إلى تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة، إضافة إلى صواريخ بعيدة المدى. وذلك في أعقاب قرار الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا تزويدها بالدبابات.

المصدر: تاس