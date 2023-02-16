حاكم ولاية فلوريدا يوقع مشروع قانون لنقل المهاجرين إلى الولايات الديمقراطية

وقع حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس على مشروع قانون لتوسيع برنامج حكومي مثير للجدل يستخدم لنقل المهاجرين من أي مكان في البلاد إلى المدن التي يقودها الديمقراطيون.

وبعد توقيع القانون، قال ديسانتيس: "ستستخدم فلوريدا جميع الأدوات المتاحة لحماية مواطنيها من سياسات بايدن للحدود المفتوحة، أشكر الهيئة التشريعية للحفاظ على هذه الأداة القيمة".

Florida is using all tools available to protect our citizens from Biden's open border policies.



I am glad to have signed legislation to continue the program of transporting illegal aliens to sanctuary jurisdictions. I thank the legislature for maintaining this valuable tool. pic.twitter.com/Nrkf9tm2XQ — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) February 15, 2023

وواجه البرنامج رد فعل عنيف بعد اتهام مسؤولي فلوريدا بتضليل المهاجرين والوعد بحوافز كاذبة. بينما جادل ديسانتيس وجمهوريون آخرون بأن البرنامج وسيلة فعالة لمعالجة زيادة أعداد المهاجرين الذي يأتون من الحدود الأمريكية المكسيكية، لكن دعاة الهجرة يعارضون أن هذه الممارسة تجرد من الإنسانية وتستخدم المهاجرين كأدوات سياسية.

المصدر: axios