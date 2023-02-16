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حاكم ولاية فلوريدا يوقع مشروع قانون لنقل المهاجرين إلى الولايات الديمقراطية

أخبار العالم

حاكم ولاية فلوريدا يوقع مشروع قانون لنقل المهاجرين إلى الولايات الديمقراطية
AFP
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وقع حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس على مشروع قانون لتوسيع برنامج حكومي مثير للجدل يستخدم لنقل المهاجرين من أي مكان في البلاد إلى المدن التي يقودها الديمقراطيون.

وبعد توقيع القانون، قال ديسانتيس: "ستستخدم فلوريدا جميع الأدوات المتاحة لحماية مواطنيها من سياسات بايدن للحدود المفتوحة، أشكر الهيئة التشريعية للحفاظ على هذه الأداة القيمة".

وواجه البرنامج رد فعل عنيف بعد اتهام مسؤولي فلوريدا بتضليل المهاجرين والوعد بحوافز كاذبة. بينما جادل ديسانتيس وجمهوريون آخرون بأن البرنامج وسيلة فعالة لمعالجة زيادة أعداد المهاجرين الذي يأتون من الحدود الأمريكية المكسيكية، لكن دعاة الهجرة يعارضون أن هذه الممارسة تجرد من الإنسانية وتستخدم المهاجرين كأدوات سياسية.

المصدر: axios

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