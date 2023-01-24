عمدة مدينة نيويورك يطلب تدخلا فدراليا للمساعدة في أزمة المهاجرين

طالب عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، إريك آدامز، الحكومة الفيدرالية باتخاذ إجراءات ترقى إلى مستوى الإجراءات التي اتخذت خلال جائحة كورونا، لتوفير السكن والخدمات لآلاف المهاجرين.

ووصف آدامز أزمة المهاجرين الذين يصلون إلى المدينة من الحدود الجنوبية للبلاد بأنها "كارثة"، متسائلا: "أين الاستجابة الوطنية لهذه الأزمة؟".

وقال: "أستطيع أن أفهم أولئك الذين ينظرون إلى ما نقوم به من منظور الوضع الطبيعي. ما أطلبه منهم هو إلقاء نظرة على هذا في حالة الأزمة"، مضيفا: "للنظر إلى الأمر بالطريقة نفسها التي نظرنا بها إلى جائحة كوفيد أو عندما يحدث فيضان كبير أو كارثة طبيعية".

وكان آدامز طلب قبل أيام ملياري دولار، ومن الرئيس جو بايدن بذل المزيد من الجهد لوقف المعابر الحدودية ودفع حاكمة الولاية كاثي هوشول لنقل المهاجرين من مدينة نيويورك إلى مجتمعات خارج أحياء المدينة الخمسة.

المصدر: "نيويورك بوست"