تقرير يكشف عدد المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين في ظل إدارة بايدن

ألقى عناصر حرس الحدود الأمريكيين القبض على 4.2 مليون مهاجر خلال أول 23 شهرا من تولي الرئيس جو بايدن منصبه.

وأظهر تقرير الهجرة الحدودي الجنوبي غربي لشهر ديسمبر الماضي أن عناصر حرس الحدود ألقوا القبض على 221181 مهاجرا خلال شهر ديسمبر وحده في القطاعات الحدودية الجنوبية غربية التسعة. ليرتفع بذلك عدد المهاجرين المعتقلين خلال السنة المالية 2023 إلى 633451 مهاجرا.

وفي بيان صادر عن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، كتب القائم بالأعمال تروي ميللر: "يظهر تحديث ديسمبر أن إجراءات فرض الحدود الجديدة لدينا تعمل"، كما ألقى باللوم على دول أخرى في أزمة الهجرة غير الشرعية.

وقال ميلر: "هذا التحدي الجديد للهجرة ليس فريدا بالنسبة للولايات المتحدة. هناك 2.5 مليون فنزويلي يعيشون الآن في كولومبيا، و1.5 مليون في بيرو، كما تستضيف البرازيل وتشيلي أكثر من 350 ألف هايتي، وقد تضاعف عدد النازحين من نيكاراغوا في كوستاريكا في الأشهر الـ 12 الماضية وحدها".

المصدر: breitbart