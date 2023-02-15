صحيفة أمريكية تعلق على سيناريو كارثي بانتظار زيلينسكي وحلفائه الغربيين

أكد الصحفي تيد جالين كاربنتر، في مقال لصحيفة American Conservative، أنه رغم دعم الولايات المتحدة وحلفائها الكبير لكييف، فمن المستبعد أن تتجنب أوكرانيا هزيمة ساحقة.

وقال: "ينبغي على حكومة فلاديمير زيلينسكي وأصدقائه الغربيين اغتنام الفرصة لإجراء مفاوضات لإنهاء النزاع وضمان الوضع المحايد لأوكرانيا حتى لا يمنى هذا البلد بهزيمة ساحقة".

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واعتبر أن السيناريو الذي يتجنب فيه الرئيس الأوكراني الهزيمة مستبعد، مرجحا أن يطول النزاع.

وأكد أن بعض التصدعات بدأت تظهر في الكتلة الغربية إزاء استمرار الدعم غير المحدود لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي