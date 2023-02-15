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صحيفة أمريكية تعلق على سيناريو كارثي بانتظار زيلينسكي وحلفائه الغربيين

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صحيفة أمريكية تعلق على سيناريو كارثي بانتظار زيلينسكي وحلفائه الغربيين
Globallookpress President Of Ukraine
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أكد الصحفي تيد جالين كاربنتر، في مقال لصحيفة American Conservative، أنه رغم دعم الولايات المتحدة وحلفائها الكبير لكييف، فمن المستبعد أن تتجنب أوكرانيا هزيمة ساحقة.

وقال: "ينبغي على حكومة فلاديمير زيلينسكي وأصدقائه الغربيين اغتنام الفرصة لإجراء مفاوضات لإنهاء النزاع وضمان الوضع المحايد لأوكرانيا حتى لا يمنى هذا البلد بهزيمة ساحقة".

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واعتبر أن السيناريو الذي يتجنب فيه الرئيس الأوكراني الهزيمة مستبعد، مرجحا أن يطول النزاع.

وأكد أن بعض التصدعات بدأت تظهر في الكتلة الغربية إزاء استمرار الدعم غير المحدود لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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