الدفاع الروسية: سقوط 415 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات المنطقة العسكرية المركزية تمكنت من اختراق تحصينات للقوات الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وأفادت الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية تراجعت بشكل عشوائي لمسافة ثلاثة كيلومترات، مشيرة إلى أن خطوط الدفاع الأوكرانية الثانية، الأكثر تحصينا، لم تتمكن من الصمود أمام تقدم القوات الروسية، وأضافت أن قوات نظام كييف تراجعت تاركة خلفها معداتها العسكرية وجثث قتلاها. وأشارت الدفاع الروسية إلى نجاح قواتها في تثبيت تمركزها في المواقع المحررة، رغم تغطية القوات الأوكرانية انسحابها بزرع الألغام في المنطقة.