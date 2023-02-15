ديسانتيس يتفوق على ترامب في استطلاع جديد للرأي

أظهر استطلاع جديد للرأي تفوق حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بصفته زعيم الحزب المفضل لدى الجمهوريين.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز NORC، فإن 22% من الجمهوريين قالوا إنهم يريدون أن يكون ديسانتيس زعيما للحزب، و20% قالوا إنهم يريدون ترامب.

ومع ذلك، فإن الغالبية 34% قالت إنها لا تعرف من يجب أن يقود الحزب أو لم يجيبوا على السؤال.

هذا ولم يحصل أي جمهوري آخر على أكثر من 1 في المائة في الاستطلاع، بما في ذلك حاكمة ساوث كارولينا السابقة نيكي هايلي، التي أعلنت حملتها لعام 2024، لتصبح أول عضو بالحزب الجمهوري يترشح بصورة رسمية ضد ترامب.

وقال 19% من المستطلعين إنهم ينظرون إلى ترامب باعتباره الزعيم الحالي للحزب، مقارنة بـ10% قالوا الشيء نفسه عن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، و9% ينظرون إلى رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي على أنه زعيم الحزب.

المصدر: The Hill