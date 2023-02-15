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بعد خروجه من السجن.. رئيس قرغيزستان السابق يغادر البلاد لتلقي العلاج

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بعد خروجه من السجن.. رئيس قرغيزستان السابق يغادر البلاد لتلقي العلاج
fergana.agency
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غادر الرئيس القرغيزستاني السابق، ألمازبك أتامباييف، بلاده، اليوم الأربعاء، لتلقي العلاج في الخارج.

وأوضحت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن مصدر مقرب من أتامباييف، أنه غادر العاصمة القرغيزستانية بيشكيك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها سيتوجه إلى إسبانيا، لإجراء فحوصات طبية، وتلقي العلاج.

وأعلن أتامباييف، فور الإفراج عنه أمس الثلاثاء، أنه سيتوجه إلى الخارج لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن موعد عودته يعتمد على تشخيص الأطباء لحالته الصحية، ومدة العلاج.

وأكد أتامباييف، أنه سيعود إلى فرغيزستان بمجرد انتهائه من العلاج.

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يشار إلى أنه تم إطلاق سراح أتامباييف أمس الثلاثاء، بعد قضائه 3 أعوام ونصف العام خلف القضبان، بتهمة تأجيج الأزمات السياسية في البلاد.

وأعلنت اللجنة الحكومية للأمن القومي حينها، أنه تم احتجاز أتامباييف، واثنين من مساعديه، بدعوى جنائية تتعلق بتنظيم أعمال شغب جماعية في العاصمة بيشكيك.

 

 

المصدر: تاس

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