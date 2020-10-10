قرغيزستان.. اعتقال الرئيس السابق أتامباييف بعد يوم من تعرضه لإطلاق الرصاص

أكدت سلطات قرغيزستان أن الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف اعتقل اليوم السبت، على خلفية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وأعلنت اللجنة الحكومية للأمن القومي أن أتامباييف واثنين من مؤيديه وحراسه السابقين احتجزوا ضمن إطار قضية جنائية تتعلق بتنظيم أعمال شغب جماعية في العاصمة بيشكيك، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة بهدف إلقاء القبض على المتورطين الآخرين في القضية.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر اعتقال زوجة الرئيس السابق، رئيسا أتامباييف، ونجليهما قادر وسعيد.

ويأتي ذلك بعد يوم من تعرض سيارة الرئيس السابق لإطلاق النار بالرصاص الحي خلال انسحابه من تجمع سياسي وسط بيشكيك.

يتبع..