 
مباشر

الرئيس القرغيزي السابق ألمازبيك أتامباييف يعلن عن نجاته من محاولة اغتيال

أخبار العالم

الرئيس القرغيزي السابق ألمازبيك أتامباييف يعلن عن نجاته من محاولة اغتيال
Sputnik Tabyldy Kadyrbekov
الرئيس القرغيزي السابق ألمازبيك أتامباييف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/owi9

أعلن الرئيس القرغيزي السابق ألمازبيك أتامباييف أنه نجا اليوم الجمعة من محاولة اغتيال خلال تجمع سياسي وسط العاصمة بيشكيك.

وظهر أتامباييف أمام حشد من مؤيديه وأكد لهم أن سيارته تعرضت لإطلاق الرصاص الحي، وعرض الثقوب الناجمة عن الرصاص في هيكل سيارته المدرعة من نوع "مرسديس".

ويتوافق ذلك مع تقارير إعلامية أفادت بتعرض سيارة الرئيس السابق لإطلاق الرصاص خلال انسحابه من الميدان المركزي وسط بيشكيك على خلفية اشتباكات بين مجموعات من المحتجين.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء السابق، سابار إساكوف، أن سيارته تعرضت أضا لإطلاق الرصاص ونشر مقطع فيديو يوثق حجم الدمار الذي لحق بالسيارة.

ويأتي ذلك على خلفية تجدد المواجهات وسط العاصمة بيشكيك اليوم بين متظاهرين مؤيدين لأتامباييف ورئيس الوزراء المقال، كوباتبيك بورونوف، من جانب وآخرين موالين للسياسي سادير جاباروف الذي أعلنت بعض القوى السياسية في البلاد عن تعيينه لمنصب رئيس الحكومة من جانب آخر.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا