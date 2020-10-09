الرئيس القرغيزي السابق ألمازبيك أتامباييف يعلن عن نجاته من محاولة اغتيال

أعلن الرئيس القرغيزي السابق ألمازبيك أتامباييف أنه نجا اليوم الجمعة من محاولة اغتيال خلال تجمع سياسي وسط العاصمة بيشكيك.

وظهر أتامباييف أمام حشد من مؤيديه وأكد لهم أن سيارته تعرضت لإطلاق الرصاص الحي، وعرض الثقوب الناجمة عن الرصاص في هيكل سيارته المدرعة من نوع "مرسديس".

🇰🇬 Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев показал следы попадания пуль в его автомобиль@serious_warpic.twitter.com/HrSl1KcvD0 — Серьезная Война (@serious_war) October 9, 2020

ويتوافق ذلك مع تقارير إعلامية أفادت بتعرض سيارة الرئيس السابق لإطلاق الرصاص خلال انسحابه من الميدان المركزي وسط بيشكيك على خلفية اشتباكات بين مجموعات من المحتجين.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء السابق، سابار إساكوف، أن سيارته تعرضت أضا لإطلاق الرصاص ونشر مقطع فيديو يوثق حجم الدمار الذي لحق بالسيارة.

ويأتي ذلك على خلفية تجدد المواجهات وسط العاصمة بيشكيك اليوم بين متظاهرين مؤيدين لأتامباييف ورئيس الوزراء المقال، كوباتبيك بورونوف، من جانب وآخرين موالين للسياسي سادير جاباروف الذي أعلنت بعض القوى السياسية في البلاد عن تعيينه لمنصب رئيس الحكومة من جانب آخر.

المصدر: وكالات