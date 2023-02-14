ظهور جسم غامض في سماء الصين للمرة الثانية "صور + فيديو"

وثق مقطع فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور سلسلة من الكرات المضيئة الغامضة في سماء مدينة تسيتسيكار، شمال شرق مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، المتاخمة للحدود الروسية.

ووفقا لصحيفة Huanqiu shibao الصينية، فإن الجسم الغريب ظهر في سماء مدينة تسيتسيكار، شمال شرق مقاطعة هيلونغجيانغ، مساء أمس الاثنين.

وأفاد أحد سكان المدينة، لوكالة Jimu Xinwen، بأنه شاهد جسما غريبا يحلق بسرعة في سماء المدينة، مطلقا خلفه سلسلة من الكرات مساء أمس، قرابة الساعة 17:23 بالتوقيت المحلي "12:23 بتوقيت موسكو"، موضحا أنه لا يشبه الطائرة الورقية أبدا، وأنه ظهر لعدة ثوان ثم اختفى.

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وأكد سكان المدينة الذين تداولوا مقطع الفيديو فيما بينهم، أن الجسم الغريب لم يصدر أي صوت، وإنما ضوءا مشعا، وأنهم لم يروا شيئا مشابها من قبل.

ومن جانبه، أفاد مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية في المدينة، أنه لا يمتلك معلومات حول ماهية الجسم الغريب.

كما أفاد موظفو مكتب الدفاع الجوي في المدينة، بأنهم لم يتلقوا أي إخطارات حول إجراء تدريبات عسكرية، وأنه لا داعي للقلق بشأن الوضع القائم.

يشار إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى، لظهور أجسام غريبة في سماء الصين، حيث رصد سكان مدينة شيجن في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين، في الـ 12 من فبراير، أجساما طائرة مجهولة.

ولم توضح السلطات الصينية، ما إذا حددت ماهية هذه الأجسام الغريبة، والغرض من وجودها في سماء البلاد، وما إذا كانت تشكل تهديدا على حياة السكان.

المصدر: نوفوستي