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ستولتنبرغ يتهم استخبارات روسيا والصين بظاهرة البالونات المجهولة في الولايات المتحدة

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ستولتنبرغ يتهم استخبارات روسيا والصين بظاهرة البالونات المجهولة في الولايات المتحدة
bbc.com
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صرح أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بأن ظاهرة البالونات المجهولة في سماء الولايات المتحدة، مؤشر على تكثيف أنشطة الاستخبارات الروسية والصينية ضد دول الحلف.

وأضاف ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن تكثيف روسيا والصين أنشطتهما الاستخباراتية، يعتبر دافعا قويا للولايات المتحدة، لتكثيف دفاعاتها، ورفع يقظتها.

ونقلت وكالة Reuters عن ستولتنبرغ قوله، "ما رأيناه في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، هو جزء من النشاط الروسي والصيني في مراقبة دول حلف الناتو".

يذكر أن منطادا صينيا ظهر في الأجواء الأمريكية نهاية شهر يناير الماضي، قامت وزارة الدفاع الأمريكية بإسقاطه في الـ 4 من فبراير.

ومن جانبها أفادت الحكومة الصينية، بأن رد فعل الولايات المتحدة تجاه المنطاد الصيني مبالغ فيه، مشيرة إلى أن المنطاد مدني، ويستخدم في الأرصاد الجوية.

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وأعلنت المتحدثة باسم البنتاغون، ميليسا دالتون، أن واشنطن بصدد "مراجعة استراتيجيتها تجاه بكين بعد حادثة المنطاد، وإعادة تقييم وضعها الشامل ونهجها الاستراتيجي".

وتكررت ظاهرة الأجسام الغربية في عدة مناطق من الولايات المتحدة، وكندا، وتتهم الولايات المتحدة، الصين وروسيا باستخدامها لأغراض التجسس.

واتهم مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، الصين بأنها "استهدفت أكثر من 40 دولة في خمس قارات، بأسطول من مناطيد التجسس".

 

المصدر: تاس + RT

 

 

 

 

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