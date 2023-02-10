الخارجية الأمريكية: الصين استهدفت أكثر من 40 دولة بمناطيد التجسس

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الصين "استهدفت أكثر من 40 دولة في خمس قارات بأسطول من مناطيد التجسس".

وأفادت تقارير بأن المنطاد الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة مؤخرا كانت به هوائيات متعددة في ترتيب من المحتمل أن يكون قد مكن الصين من رصد اتصالات وتحديد أماكنها.

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وقال المسؤول البارز للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة استخدمت طائرة استطلاع لالتقاط صور فائقة الوضوح لتحديد إمكانيات المنطاد بينما كان في المجال الجوي الأمريكي وفق "د ب أ".

وتبين أن معدات المنطاد خاصة بالتجسس الاستخباراتي ولا تتطابق مع معدات منطاد رصد الطقس.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن مثل هذه المناطيد يتم إرسالها بتوجيه من الجيش الصيني.

وأضاف المسؤول: "نحن واثقون من أن الشركة المصنعة للمنطاد لها علاقة مباشرة بالجيش الصيني".

ونفت الصين يوم الخميس تلك المزاعم واتهمت الولايات المتحدة بـ"حرب معلومات".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج يوم الخميس "أعتقد أن هذا جزء من حرب المعلومات التي تشنها الولايات المتحدة ضد الصين".

وأضافت ماو أن المجتمع الدولي يعرف بالضبط من هو في الواقع "إمبراطورية التجسس والمراقبة رقم واحد".

المصدر: "بيزنس إنسايدر"