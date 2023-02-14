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زاخاروفا: هذا هو ما يسمى بـ "حرب الغرب ضد روسيا حتى آخر أوكراني"

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زاخاروفا: هذا هو ما يسمى بـ
Sputnik
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الطموحات الأمريكية أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح وتدمير أوكرانيا.

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وفي تعليقها على تصريح لأحد مسؤولي البيت الأبيض مفاده أن "المسؤولين الأمريكيين يضغطون على كييف لتصبح أكثر نشاطا في الأعمال القتالية"، كتبت زاخاروفا في صفحتها على "تلغرام": "هذا هو ما يسمى بـ "حرب الغرب ضد روسيا حتى آخر أوكراني".

وأضافت: "لقد دمر الليبراليون الأمريكيون الجدد أوكرانيا ويقومون بإبادة الشعب الأوكراني. طموحات الهيمنة الأمريكية تؤدي إلى خسائر فادحة".

المصدر: تاس

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