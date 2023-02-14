اليابان تعلن عزمها شراء حزمة صواريخ "توماهوك" بـ"الجملة" من الولايات المتحدة

صرح وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، بأن الحكومة اليابانية تنوي إبرام عقد كبير مع الولايات المتحدة لشراء صواريخ "توماهوك".

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ونقلت وكالة "كيودو" عن الوزير قوله، اليوم الثلاثاء: "ننوي إبرام عقد شراء بالجملة"، دون تدقيق عدد الصواريخ التي ينوي الجانب الياباني شراءها. وأشارت الوكالة إلى أن اليابان وفق مصادرها الخاصة تخطط لشراء نحو 500 صاروخ من طراز "توماهوك" في عام 2023 المالي.

وصادقت الحكومة اليابانية في 16 ديسمبر الماضي على استراتيجية جديدة للدفاع الوطني تعد وثيقة أساسية لسياسة الدفاع. وعلى وجه الخصوص تقضي هذه الاستراتيجية بحق البلاد في تنفيذ ضربات مضادة على أهداف واقعة في أراضي العدو المحتمل. كما تنص الوثيقة على مضاعفة النفقات الدفاعية للبلاد وزيادتها إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. وفي إطار تطوير قدرات الهجوم المضاد تخطط اليابان لزيادة مدى تحليق الصواريخ "المتوفرة لديها وشراء صواريخ "توماهوك" المجنحة من الولايات المتحدة.

المصدر: تاس