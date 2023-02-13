النمسا ترفض تدريب القوات الأوكرانية على استخدام دبابات "ليوبارد - 2" على أراضيها

أفادت وزارة الدفاع النمساوية، بأنها لن تقوم بتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام دبابات "ليوبارد -2" الألمانية على أراضيها.

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وأوضحت وزيرة الدفاع النمساوية، كلوديا تانر، أن مسألة دعم أوكرانيا قرار سيادي لكل دولة في إطار قوانينها الخاصة، مشيرة إلى التزام النمسا الحياد، بناء على قوانينها.

ونقلت قناة ORF النمساوية، بيان وزارة الدفاع النمساوية، الذي يفيد بأن فيينا لن تدرب جنود القوات الأوكرانية، على استخدام دبابات "ليوبارد – 2" الألمانية على أراضيها.

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وتمتلك القوات المسلحة النمساوية، كتيبة دبابات واحدة مزودة بـ 48 دبابة "ليوبارد - 2"، وتستخدم لتدريب القوات الهنغارية والتشيكية.

يذكر أن ألمانيا، تعهدت في الـ 25 من يناير الماضي، بإمداد أوكرانيا بـ 14 دبابة "ليوبارد – 2"، كما سمحت لبولندا والدول الأخرى التي تمتلك دبابات "ليوبارد -2" الألمانية، بإمداد أوكرانيا بها، بعد ضغوطات كبيرة تعرض لها المستشار الألماني، أولاف شولتس، من قبل الولايات المتحدة.

المصدر: تاس