الدفاع البولندية بدأت بتدريب الجنود الأوكرانيين على دبابات "ليوبارد"

أعلنت وزارة الدفاع البولندية، أن الجيش البولندي بدأ في إعادة تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام دبابات "ليوبارد"، في المرحلة الأولى من عملية تسليم الدبابات لكييف.

ونقلت وزارة الدفاع عن الوزير ماريوس بلاشتشاك، الذي يزور أوكرانيا، قوله: "المرحلة الأولى في عملية نقل الدبابات إلى أوكرانيا هي تدريب الجنود الأوكرانيين".

وأضاف الوزير: "بدأت بولندا بالفعل هذا التدريب، وتم اختيار الجنود الأوكرانيين، وسيعاد تدريبهم قريبا على دبابات ليوبارد".

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية، بعد ضغوط من حلفاء "الناتو"، أنها ستنقل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، وستسمح للدول الأخرى بإعادة تصدير الدبابات الألمانية .

وتخطط ألمانيا في المرحلة الأولى لتوفير 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2" من مخزون الجيش الألماني، كما أعلنت الولايات المتحدة عن إرسال كتيبة مؤلفة من 31 دبابة من طراز "أبرامز" إلى أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إن تسليم "أبرامز" سيستغرق "عدة أشهر".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة البولندية أنها مستعدة لنقل ما يصل إلى 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا كجزء من تحالف دولي، قبل ذلك، نقلت البلاد بالفعل حوالي 250 دبابة T-72 إلى أوكرانيا.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية، أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، كما أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي