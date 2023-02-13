ألمانيا تبدأ تدريب العسكريين الأوكران على دبابة "ليوبارد 2"

أفادت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الاثنين، بأن القوات الألمانية بدأت اليوم تدريب العسكريين الأوكرانيين على قيادة دبابات "ليوبارد 2".

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وقالت في مؤتمر صحفي: "انطلق التدريب اليوم وسيستمر حتى نهاية الربع الأول"، مضيفة أن التدريب يتم في ساحة تدريب عسكرية بمدينة مونستر.

وكتبت مجلة "شبيغل"، سابقا، أن التدريب سيتم بسرعة وسيستغرق ما بين 6 و8 أسابيع فقط. وذكرت أن التحضير لاستخدام هذا النوع من الدبابات يستغرق عادة عدة سنوات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أول العسكريين الأوكرانيين سيذهبون إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية على متن دبابات "ليوبارد 2" نهاية مارس القادم، إذا سارت الأمور وفقا للخطة الموجودة حاليا.

وأكدت الحكومة الألمانية في 25 يناير الماضي أنها سترسل إلى أوكرانيا 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2" وستسمح للدول الأخرى بنقل هذا النوع من الدبابات المتوفرة لديها إلى أوكرانيا أيضا. وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا سيتم "قبل نهاية مارس القادم". من جانبها أكدت الدول الأخرى وخاصة بريطانيا والنرويج وبولندا وسلوفاكيا وفرنسا نيتها لنقل دباباتها غربية الصنع لكييف. وتأمل كييف بأن تحصل على ما يصل إلى 140 دبابة من 12 دولة.

المصدر: تاس