ألمانيا تباشر تدريب طواقم قوات كييف على دبابات "ليوبارد 2"

أفادت صحيفة "دير شبيغل" بأن ألمانيا ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل تدريب طواقم قوات كييف على قيادة وصيانة دبابات "ليوبارد 2" التي ستسلّمها برلين لأوكرانيا.

وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادرها في وزارة الدفاع: نظرا لضيق الوقت تخطط وزارة الدفاع لإجراء دورة تدريبية موجزة تستغرق 6 إلى 8 أسابيع تسمح بتعلم الأطقم الأوكرانية أساسيات قيادة وخدمة الدبابات الألمانية، في حين تتطلب دورة التدريب الكاملة عدة سنوات.

وكان وزير الدفاع الألماني قد أعلن سابقا عن وصول المجموعات الأولى من العسكريين الأوكرانيين، بالإضافة إلى مجموعات أخرى منهم وصلت للتدرب على قيادة مدرعات "ماردر".

المصدر: نوفوستي