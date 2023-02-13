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الاستخبارات الروسية: واشنطن تدرب 60 مسلحا في سوريا لتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا والدول المجاورة لها

الاستخبارات الروسية: واشنطن تدرب 60 مسلحا في سوريا لتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا والدول المجاورة لها

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الاستخبارات الروسية: واشنطن تدرب 60 مسلحا في سوريا لتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا والدول المجاورة لها
Sputnik
أرشيف
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أفادت الاستخبارات الروسية بأن الولايات المتحدة اختارت في يناير الماضي 60 مسلحا لتنفيذ أعمال إرهابية في روسيا ورابطة الدول المستقلة، وأن تدريبهم يتم في قاعدة التنف بسوريا.

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وجاء في بيان صدر عن الاستخبارات الروسية، اليوم الاثنين: "وفقا لمعلومات موثوقة وردت إلى جهاز الاستخبارات الروسية، يقوم العسكريون الأمريكيون بتجنيد نشط لمسلحين من الجماعات الجهادية التابعة لتنظيمي "داعش" و"القاعدة" لتنفيذ أعمال إرهابية في أراضي روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة".

وأضاف البيان: "يولون اهتماما خاصا لإشراك المنحدرين من منطقة شمال القوقاز الروسي وآسيا الوسطى".

وتابع أن الأعمال الإرهابية المخططة ستستهدف الدبلوماسيين ورجال الأمن.

المصدر: نوفوستي

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