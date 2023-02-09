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لجنة مكافحة الإرهاب: إحباط عمل تخريبي بجنوب روسيا

أخبار روسيا

لجنة مكافحة الإرهاب: إحباط عمل تخريبي بجنوب روسيا
Sputnik Federal Security Service (FSB)
صورة من الأرشيف
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أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية أن عناصر جهاز الأمن الفدرالي تمكنوا من القضاء على مجموعة من المسلحين الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمل إرهابي بإقليم ستافروبول بجنوب روسيا.

وقالت اللجنة في بيان لها إن جهاز الأمن الفدرالي في إقليم ستافروبول تلقى يوم الأربعاء معلومات عن "وجود مسلحين في قرية بتروفسكي... كانوا يخططون لتنفيذ عمل إرهابي في إحدى محطات القطارات".

وحسب البيان، حاصر عناصر الأمن هؤلاء المسلحين في أحد البيوت وطالبوهم بإلقاء السلاح والاستسلام. وأطلق المسلحون النار على عناصر الأمن، وتم "تحييدهم" في تبادل إطلاق النار.

ويشار إلى أنه لا توجد إصابات بين عناصر الأمن والسكان المدنيين المحليين، حيث تم إجلاء السكان من المباني القريبة.

المصدر: تاس

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