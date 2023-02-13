البنتاغون: الجسم الذي أسقطناه شمال البلاد شكل تهديدا على حركة الطيران

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إسقاط هدف جوي فوق بحيرة بالقرب من الحدود مع كندا كان يشكل تهديدا على الطيران المدني ويحمل مخاطر استخباراتية محتملة.

وقال البيان: "بتوجيه من الرئيس بايدن وبناء على نصيحة وزير الدفاع لويد أوستن والقيادة العسكرية، أطلقت اليوم مقاتلة من طراز "اف-16" صاروخا، ونجحت في إسقاط جسم طائرعلى ارتفاع حوالي 20 ألف قدم في المجال الجوي الأمريكي فوق بحيرة هورون في ميشيغان".

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وأضاف: "لا نعتبره تهديدا عسكريا على أي شيء على الأرض، لكننا نعتقد أنه شكل خطرا على الحركة الجوية ومخاطر بسبب الوجود المحتمل لقدرات استطلاعية".

وأشار إلى أن الجيش يحاول جمع أجزاء من الجسم لمعرفة المزيد عنه. وكان قد تم تتبعه بصريا وعن طريق الرادارات منذ صباح الأحد، وشوهد أمس بالقرب من مواقع دفاعية في ولاية مونتانا.

المصدر: نوفوستي