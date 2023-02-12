واشنطن تغلق المجال الجوي لبحيرة ميشيغان لأسباب تتصل بالدفاع القومي

قالت هيئة الطيران، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة أغلقت المجال الجوي لبحيرة ميشيغان في شمال البلاد لفترة وجيزة، قبل أن تعيد فتحها مجددا.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الأمريكية أن الغلق يعود لأسباب تتعلق بـ"الدفاع القومي".

ولم تكشف إدارة الطيران الفدرالي المزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

وجاء ذلك بعد إسقاط ثلاثة أجسام طائرة، أحدها وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني، فوق الولايات المتحدة وكندا في أسبوع.

وكانت الإدارة قد أغلقت المجال الجوي فوق مونتانا في نهاية هذا الأسبوع ردا على جسم طائر مجهول، أعلن البنتاغون إسقاطه لاحقا.

ومن غير المعروف بعد ما إذا كانت هناك علاقة بين الحادثتين وحادثة المنطاد الصيني.

والسبت، أغلقت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد" المجال الجوي لفترة وجيزة وأرسلت طائرة عسكرية بعد تحديد خلل في أنظمة الرادار، ولكن القيادة قالت عبر "تويتر" إن قواتها الجوية لم تجد شيئا.

المصدر: وكالات