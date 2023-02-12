زعيم الديمقراطيين: بايدن بحالة صحية تؤهله للترشح لولاية ثانية

أكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أن الرئيس جو بايدن في "حالة صحية ممتازة" تؤهله للترشح لولاية رئاسية ثانية.

وفي مقابلة مع تلفزيون ABC، قال شومر في رده على سؤال حول الآفاق الانتخابية للرئيس الذي بلغ الـ80 من عمره: "بايدن في حالة ممتازة. انظروا إلى (خطابه السنوي أمام الكونغرس) حالة الاتحاد ، انظروا إلى كل هذه الإنجازات.. لذلك فأنا متفائل."

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وفي رده أيضا على الجدل حول التصنيفات المنخفضة لبايدن على شاكلة الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغان، أجاب زعيم الديمقراطيين: "لقد أظهرت استطلاعات الرأي عام 1983 أن نسبة 36 بالمئة فقط من الجمهوريين يعتقدون أن ريغان يجب أن يترشح للمنصب مرة أخرى." وأردف قائلا: "لقد فاز مع فارق كبير".

الجدير بالذكر أن بايدن أوضح في مقابلة أجريت معه مؤخرا، عزمه إعادة الترشح لانتخابات الرئاسة لعام 2024، إلا أنّه لم يتخذ قراره النهائي بعد.

المصدر: نوفوستي