 
مباشر
عاجل
تركيا: حصيلة قتلى الزلزال ارتفعت إلى 18342

بايدن للجمهوريين: أنا كابوسكم (فيديو)

أخبار العالم

بايدن للجمهوريين: أنا كابوسكم (فيديو)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uq45

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحفاظ على مزايا الرعاية الاجتماعية والصحية لكبار السن وذوي الدخل المنخفض، محذرا من أنه سيكون "كابوسا" للجمهوريين الذين يسعون للتخلص منه.

وقال بايدن خلال رحلة إلى معقل الجمهوريين في فلوريدا، التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي: "أعرف أن الكثير من الجمهوريين، حلمهم هو قطع الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.. حسنا، دعني أقول هذا: إذا كان هذا هو حلمكم، فأنا كابوسكم".

ويبدو من هذا التصريح أن بايدن بدأ بالفعل حملة من أجل انتخابات 2024 الرئاسية حتى لو أنه لم يعلن ترشيحه رسميا، وهو يسعى إلى مواصلة النقاش الذي بدأه الثلاثاء في الكونغرس خلال خطابه عن حال الاتحاد.

وكان بايدن قد انتقد في خطابه المحافظين لرغبتهم في التضحية بهذين البرنامجين الاجتماعيين بذريعة الحفاظ على انضباط الميزانية.

واستدعى ذلك نفيا شديدا من الجمهوريين، وتم وصفه بالـ"كاذب".

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم الخامس