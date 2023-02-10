بايدن للجمهوريين: أنا كابوسكم (فيديو)

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحفاظ على مزايا الرعاية الاجتماعية والصحية لكبار السن وذوي الدخل المنخفض، محذرا من أنه سيكون "كابوسا" للجمهوريين الذين يسعون للتخلص منه.

وقال بايدن خلال رحلة إلى معقل الجمهوريين في فلوريدا، التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي: "أعرف أن الكثير من الجمهوريين، حلمهم هو قطع الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.. حسنا، دعني أقول هذا: إذا كان هذا هو حلمكم، فأنا كابوسكم".

Biden: I know that a lot of Republicans, their dream is to cut social security and medicare. Let me say this, if that's your dream, I'm your nightmare pic.twitter.com/vXkmM3p5v0 — Acyn (@Acyn) February 9, 2023

ويبدو من هذا التصريح أن بايدن بدأ بالفعل حملة من أجل انتخابات 2024 الرئاسية حتى لو أنه لم يعلن ترشيحه رسميا، وهو يسعى إلى مواصلة النقاش الذي بدأه الثلاثاء في الكونغرس خلال خطابه عن حال الاتحاد.

وكان بايدن قد انتقد في خطابه المحافظين لرغبتهم في التضحية بهذين البرنامجين الاجتماعيين بذريعة الحفاظ على انضباط الميزانية.

واستدعى ذلك نفيا شديدا من الجمهوريين، وتم وصفه بالـ"كاذب".

المصدر: "أ ف ب"