 
مباشر
عاجل
أ ف ب: ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى 8700 شخص وفقا لبيانات رسمية

"أنت كاذب!".. نواب جمهوريون يشتمون بايدن خلال خطاب "حال الاتحاد"!

أخبار العالم

AP
جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/upmp

هتف عدد من نواب الكونغرس بكلمة "كاذب" خلال خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حال الاتحاد، عندما قال إن البعض في الحزب الجمهوري يريد وقف برامج الضمان الاجتماعي.

إقرأ المزيد
سموا لي زعيما عالميا يرغب بأن يضع نفسه محل شي جين بينغ!.. بايدن ينفعل ويصرخ داخل الكونغرس (فيديو)
سموا لي زعيما عالميا يرغب بأن يضع نفسه محل شي جين بينغ!.. بايدن ينفعل ويصرخ داخل الكونغرس (فيديو)

وهاجم بايدن الجمهوريين بسبب أزمة سقف الديون، قبل أن يقول إن بعض النواب الذين لم يكشف عن أسمائهم، طالبوا بتقليص ووقف برامج الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي.

وسمع هتاف "كاذب" خلال إلقاء الرئيس الأمريكي خطابه، على الرغم من أنه لم يكن واضحا من يهتف.

ولوحت النائبة مارجوري تايلور غرين بيديها معترضة، فيما كان النائب تروي نيلز يصيح رافضا لحديث بايدن، وهز العديد من النواب الجمهوريين رؤوسهم لإبداء عدم موافقتهم على ما قاله بايدن.

وألقى الرئيس الأمريكي كلمة حال الاتحاد أمام أعضاء الكونغرس اليوم الأربعاء، وتطرق فيها إلى الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وعدد من المسائل الخارجية على غرار الوضع في أوكرانيا.

وتعرض بايدن لانتقادات شديدة من المشرعين الجمهوريين بخصوص مسألة إسقاط المنطاد الصيني، الأمر الذي دفعه للانفعال خلال خطابه، حيث ظهر عليه الغضب مع تعالي الصرخات المنددة بكيفية تصرفه مع المسألة الحساسة.

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا.. اليوم الثالث