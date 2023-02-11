السماح لـ6 نساء روسيات حوامل بدخول الأرجنتين علقن في المطار لأيام

أعلن القنصل الروسي في البرازيل، غيورغي بولين، سماح السلطات الأرجنتينية لستّ نساء روسيات حوامل علقن في مطار بوينس آيرس بدخول الأرجنتين والبقاء 90 يوما.

وقال بولين: "تم السماح للنساء الستة بالخروج من المطار".

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لم تسمح السلطات الأرجنتينية لـ6 نساء روسيات حوامل بدخول البلاد، وعلقوا في مطار الأرجنتين.

وأوضحت دائرة الهجرة الأرجنتينية سبب الرفض بأن الغرض من الزيارة الذي أشارت إليه النساء كان غير صحيحا.

وطعنت الروسيات في قرار دائرة الهجرة الأرجنتينية في المحكمة.

وحكمت المحكمة لصالحهن، وسمحت لهن بدخول الأرجنتين بدون تأشيرة لمدة 90 يوما، حيث لا يحتاج الروس لتأشيرة مسبقة ويمكنهم زيارة الأرجنتين للسياحة 90 يوما.

المصدر: نوفوستي