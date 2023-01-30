اعتقال أجنبيين في سلوفينيا بدعوى قيامهما بالتجسس لصالح روسيا

قال موقع 24ur اليوم الاثنين، نقلا عن معلومات أمنية غير رسمية، إن هيئة المخابرات والأمن السلوفينية، اعتقلت اثنين من الأجانب، للاشتباه في قيامهما بالتجسس لصالح روسيا.

وأضاف الموقع: "اكتشفت هيئة المخابرات والأمن السلوفينية، قيام مواطنين أجنبيين في ليوبليانا بالتجسس لصالح روسيا. وتم بالتعاون مع مكتب التحقيقات الوطني القبض عليهما. ويواجه المعتقلان تهمة التجسس وتقديم معلومات كاذبة وقد يعاقبان بالسجن لمدة 8 سنوات".

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ووفقا للموقع، يزعم الاثنان بأنهما من إحدى دول أمريكا اللاتينية، ويحمل أحدهما جواز سفر أرجنتيني، لكن المخابرات السلوفينية تعتبرهما "مواطنين من روسيا انتحلا شخصيات أجنبية وهمية".

ونوه بأنه لم تصدر حتى الآن، أية تعلقيات رسمية من جانب الهيئات الأمنية السلوفينية حول الموضوع.

المصدر: تاس