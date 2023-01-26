الولايات المتحدة.. السجن 8 سنوات لصيني أدين بالتجسس الاقتصادي

أدين مهندس صيني بالسجن ثمانية أعوام في الولايات المتحدة بتهمة تزويده بكين بمعلومات حول خبراء أمريكيين لتجنيدهم.

ووصل جي تشاوكون، عام 2013 إلى الولايات المتحدة بتأشيرة طالب واتُّهم بالتعرف على علماء ومهندسين أمريكيين يُحتمل تجنيدهم من جانب جهاز الاستخبارات الصينية.

وأوقف في سبتمبر 2018 لأنه أعطى معلومات حول ثمانية أشخاص أمريكيين مجنسين وأصولهم من الصين أو تايوان، وكان بعضهم متعاون مع قطاع الدفاع في الولايات المتحدة.

وأدين في سبتمبر لتصرفه بشكل غير قانوني بصفته عميلا لحكومة أجنبية وبإدلائه تصريحات مضللة، في ختام محاكمة استغرقت أسبوعين في شيكاغو.

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، فإن جي تشاوكون تصرف تحت إشراف شو بانجون، وهو عميل صيني للاستخبارات مُدان بالسجن 20 عاما في الولايات المتحدة لأنه حاول سرقة تقنيات شركات طيران أمريكية وفرنسية.

وأدين هذا العميل في نوفمبر 2021 لسعيه اعتبارا من العام 2013، إلى الحصول على معلومات لصالح الصين بشأن شركات طيران عديدة بينها الأمريكية "جنرال إلكتريك أفييشن" (General Electric Aviation) الرائدة في تصنيع محركات الطائرات في العالم، والفرنسية "سافران" (Safran) التي تعاونت مع الأولى لتطوير محرّك.

المصدر: أ ف ب