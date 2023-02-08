السودان: زيارة لافروف للخرطوم محطة هامة على طريق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وصف السفير السوداني لدى موسكو، محمد الغزالي، الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، غدا إلى السودان، بالخطوة الهامة، على طريق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف السفير، أن زيارة لافروف للخرطوم، ستمنح فرصة لمتابعة نتائج اجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين، وتحديدا تلك التي عقدت في موسكو في أغسطس 2022، والتحضير للجولات القادمة التي ستعقد في الخرطوم، خلال العام الجاري.

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وقد أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال الأشهر الأخيرة، عدة زيارات لدول شرق أوسطية، وإفريقية، منها العراق، ومالي، وهو متواجد حاليا في موريتانيا، وسيتوجه غدا لزيارة السودان.

ويشمل جدول أعمال لافروف في السودان غدا، عدة لقاءات هامة، منها: لقاء وزير الخارجية السوداني، علي الصادق، ولقاء آخر مع رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ولقاء خاص مع قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان، الملقب بـ "حميدتي".

ومن المقرر أن يعقد لافروف في نهاية زيارته للسودان، مؤتمرا صحفيا في مطار الخرطوم، ويغادرها مباشرة.

المصدر: نوفوستي