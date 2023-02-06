لافروف من بغداد: من الضروري صون العلاقات الثنائية من العقوبات غير الشرعية المفروضة من قبل الغرب

في المؤتمر الصحفي الذي عقد بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره العراقي فؤاد حسين أكد لافروف على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

ومن بين أهم التصريحات التي جاءت في المؤتمر الصحفي، أشار لافروف إلى أهمية صون العلاقات الثنائية من العقوبات المفروضة من قبل الغرب.

وأكد على متانة العلاقات التعليمية بين البلدين، حيث قال إن 4200 طالب عراقي يدرسون في الجامعات الروسية، فيما ستصل دفعة جديدة إلى روسيا قريبا.

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي ونظيره العراقي في بغداد https://t.co/vVBDT4H2Fl — RTARABIC (@RTarabic) February 6, 2023

وفي حديثه عن القضية الكردية، أكد لافروف على أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب بالنار مع سكان المناطق التي يقطنها الأكراد، بينما تزكي نزعاتهم الانفصالية.

وأشار لافروف إلى أن بغداد تدرس الآن فرص سداد ديونها لشركات النفط والغاز الروسية العاملة في العراق.

وتابع وزير الخارجية الروسي: "لقد ناقشنا مع الجانب العراقي الوضع في أوكرانيا، وضربنا كثيرا من الأمثلة التي تؤكد على هدف الغرب من تقويض اتفاقيات مينسك، وسقنا الأدلة الدامغة على خطة الغرب لتدمير كل حقوق الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا".

وقال لافروف، متحدثا عن الهستيريا الغربية، وما يسمى بـ "المجتمع الدولي" بشأن الوضع في أوكرانيا: "نحن نتذكر جيدا كيفية تسوية الموصل والرقة وغيرها من المدن بالأرض، وغيرها من جرائم الحرب التي لم تشغل بال أو قلق المجتمع الدولي لمحاسبة المتسببين في هذه الأحداث".

وحول القضية الفلسطينية، قال لافروف إن "القضية الفلسطينية هي قضية محورية وبالغة الأهمية، وجامعة الدول العربية تقف إلى جانب تضافر المجهودات لحل كافة المهام التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وأشار إلى "مماطلة" الغرب بشأن القضية الفلسطينية.

وبعد تصريحات لافروف، اعتذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن استكمال وقائع المؤتمر الصحفي، بسبب تأخرهم عن موعد لقاء رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، واعدا الصحفيين بلقائهم وعرض تفاصيل اللقاء الوزاري في فرصة لاحقة.

المصدر: RT