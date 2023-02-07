لافروف: بوريل لا يستطيع إخفاء الطبيعة العنصرية في رؤيته للعالم

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لا يمكنه إخفاء الطبيعة العنصرية في نظرته إلى العالم.

وياتي تصريح الوزير الروسي، ردا على تعليق بوريل، الذي انتقد فيه زيارات لافروف للدول الإفريقية، وكان قد وصف رئيس الدبلوماسية الأوروبية، مالي وإريتريا بـ "الدول السهلة" بالنسبة لروسيا، واتهم موسكو بنشر الأكاذيب في القارة الإفريقية.

ورد لافروف على هذه التصريحات يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب "هذا ما قاله رجل لا يعرف كيف يخفي الجوهر العنصري لرؤيته للعالم".

وأضاف لافروف، أن التصريحات الأخيرة لباريس وعواصم أوروبية أخرى بشأن تعاون روسيا مع الدول الإفريقية تعكس "غرائز استعمارية جديدة لن تموت والتي تمنع بشكل واضح الغرب من إدراك واقع العالم الحديث والحاجة إلى مواكبة العصر بشكل أكبر."

وشدد وزير الخارجية الروسي، على أنه "ليس لدينا ما نخفيه ولا شيء نخجل منه.. لقد وقفنا على أصول تحرير إفريقيا من حكم الاستعمار".

المصدر: تاس