قوات كييف تستهدف بلدة بوكروفسكوي في دونيتسك بـ 6 صواريخ هيمارس

استهدفت القوات الأوكرانية بستة صواريخ "هيمارس" الأميركية الصنع، بلدة بوكروفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية أطلقت ستة صواريخ "هيمارس" الأميركية الصنع على بلدة بوكروفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وجاء في بيان المكتب: "تم تسجيل قصف من جانب القوات الأوكرانية، الساعة 13:30 على بلدة بوكروفسكوي ، باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس، وجرى إطلاق ستة صواريخ"، وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن الأضرار.

وراجمة صواريخ الأميركية "هيمارس" تم تطويرها أواخر السبعينيات من القرن الماضي، لكنها لم تدخل الخدمة فعلياً في الجيش الأميركي وسلاح مشاة البحرية إلا في عام 2005.

وفي 23 يونيو 2022، وصلت أول دفعة من صواريخ "هيمارس" إلى أوكرانيا لاستخدامها في الجبهة بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير الكيانات الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخرا وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

المصدر: نوفوستي