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السلطات التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 3381 قتيلا و20436 جريحا

تركيا على موعد مع ظاهرة جوية تزيد تعقيدا عمليات البحث عن ناجين من الزلزال المدمر

أخبار العالم

تركيا على موعد مع ظاهرة جوية تزيد تعقيدا عمليات البحث عن ناجين من الزلزال المدمر
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أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، بأن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون تساقط الثلوج والأمطار في منطقة الزلزال المدمر جنوب شرق تركيا.

ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية فإن تساقط الثلوج والأمطار المنتظر في المنطقة المنكوبة من شأنه أن يعقد إزالة الأنقاض وعمليات البحث والإنقاذ.

وتسبب الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق في كل تركيا وسوريا، فجر أمس الاثنين، في مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة الآلاف.

ومع تواصل عمليات البحث والإنقاذ أعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد الضحايا إلى حو 3 آلاف قتيل وأكثر من 15 ألف مصاب.

كذلك ارتفع عدد الضحايا في سوريا إلى نحو 1500 قتيل وأكثر 1300 جريح.

 كما شعر عدد من الدول على غرار لبنان والعراق والأردن بهزات أرضية ارتدادية.

المصدر: RT + نوفوستي

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تواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية.. لحظة بلحظة