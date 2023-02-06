 
مباشر
عاجل
السوداني يعزي تركيا وسوريا بسقوط ضحايا جراء الزلزال ويوجه بإغاثة المتضررين بشكل عاجل

الرئيس بوتين يجري اتصالا هاتفيا بنظيره السوري بشار الأسد

أخبار العالم

الرئيس بوتين يجري اتصالا هاتفيا بنظيره السوري بشار الأسد
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/up8x

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بنظيره السوري بشار الأسد.

وأفاد الكرملين في بيان أن بوتين أعرب خلال المكالمة الهاتفية عن تعازيه في ضحايا الزلزال المدمر، كما عرض تقديم المساعدة اللازمة لمواجهة تداعيات الكارثة. 

من جانبه أعرب الأسد عن امتنانه للجهود الروسية وعرض المساعدة، هذا ومن المنتظر أن تتوجه فرق الإنقاذ الروسية إلى سوريا خلال الساعات القادمة للمساعدة في جهود الإنقاذ.

وفي وقت سابق اليوم أعرب بوتين، لنظيريه التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد عن تعازيه في ضحايا كارثة الزلزال، وأكد استعداد روسيا للمساعدة في مواجهة تداعياته.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة