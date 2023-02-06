الرئيس بوتين يجري اتصالا هاتفيا بنظيره السوري بشار الأسد

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بنظيره السوري بشار الأسد.

وأفاد الكرملين في بيان أن بوتين أعرب خلال المكالمة الهاتفية عن تعازيه في ضحايا الزلزال المدمر، كما عرض تقديم المساعدة اللازمة لمواجهة تداعيات الكارثة.

من جانبه أعرب الأسد عن امتنانه للجهود الروسية وعرض المساعدة، هذا ومن المنتظر أن تتوجه فرق الإنقاذ الروسية إلى سوريا خلال الساعات القادمة للمساعدة في جهود الإنقاذ.

وفي وقت سابق اليوم أعرب بوتين، لنظيريه التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد عن تعازيه في ضحايا كارثة الزلزال، وأكد استعداد روسيا للمساعدة في مواجهة تداعياته.

المصدر: نوفوستي