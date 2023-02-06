الخارجية الإيرانية تأسف لقرار أذربيجان تعليق عمل سفارتها في طهران

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن أسفها لقرار أذربيجان تعليق أعمال سفارتها في طهران، نتيجة الهجوم على مبنى السفارة يوم 27 يناير والذي أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن "حادث الهجوم على السفارة الاذربيجانية في طهران كان حادثا مريرا و قدمنا تعازينا للحكومة والشعب الأذربيجاني وأسرة القتيل جراء الحادث وقمنا بإدانة الحادث"، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية "قامت بمسؤوليتها وتمت الإجراءات الأمنية والقضائية عبر إلقاء القبض على المهاجم".

وذكر أن "اعترافات المهاجم أظهرت أنه قام بالهجوم بدوافع خاصة تتعلق بزوجته الأذربيجانية وظنه أنها موجودة في السفارة، وهاجم السفارة للإفراج عنها. كما أن دلائل أخرى أثبتت ذلك خلال التحقيقات الأولية والأجهزة المختصة مازالت تتابع الأمر"، مضيفا: "عبرنا عن موقفنا الرسمي لكن مع الأسف قررت السلطات الأذربيجانية تعليق أعمال سفارتها في طهران".

وشدد كنعاني على "ضرورة عدم إصدار أحكام مسبقة متسرعة بهذا الشأن ونقوم بالتزاماتنا القانونية لاستكمال التحقيقات"، لافتا إلى أنه "لدينا مصالح مشتركة مع أذربيجان ونأمل عدم تأثرها و=تضرر العلاقات بهذا الحادث لاستمرار علاقات الجوار مع أذربيجان".

وأكد "أننا نركز على العلاقات مع مختلف الدول لاسيما دول الجوار و نؤكد ضرورة تجاوز الحادث الأخير ونركز على تعزيز العلاقات.. لكنها طريق ذو اتجاهين وإيران تسير وفق أسس المصالح المتقابلة".

المصدر: RT