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وكالة: احتجاز 7 أشخاص في عملية خاصة ضد شبكة المخابرات الإيرانية في أذربيجان

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وكالة: احتجاز 7 أشخاص في عملية خاصة ضد شبكة المخابرات الإيرانية في أذربيجان
AP
باكو
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أفادت وكالة "Trend" الإخبارية بأن وزارة داخلية أذربيجان احتجزت 7 أشخاص خلال إجراء عملية خاصة ضد شبكة المخابرات الإيرانية في البلاد.

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وكتبت الوكالة: "تم احتجاز 7 أشخاص في إطار العملية الخاصة لوزارة الداخلية ضد شبكة المخابرات الإيرانية".

وأضافت أن العملية الخاصة أجريت في العاصمة باكو وعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك في مكاتب تحرير مطبوعات "Salam News" و"Inter Az" الإعلامية الموالية لإيران، مشيرا إلى أنه تم احتجاز عدد من موظفيها.

ولم تنشر سلطات البلاد أي معلومات رسمية حول هذه العملية الخاصة.

المصدر: تاس

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