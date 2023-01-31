أذربيجان تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر لإيران

دعت وزارة الخارجية الأذربيجانية، المواطنين الأذريين، إلى تجنب السفر إلى إيران في الوقت الراهن دون داع.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن القرار جاء بسبب الأوضاع غير المستقرة في إيران، وتحديدا الهجوم المسلح الذي استهدف السفارة الأذرية لدى طهران في الـ 27 من يناير، ودعت المواطنين الأذريين المتواجدين في طهران إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بقواعد الأمن والأمان.

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وفي الـ 27 من يناير، قام رجل بتنفيذ هجوم مسلح استهدف مبنى السفارة الأذرية لدى طهران، حيث اقتحم المهاجم مركز الأمن التابع للسفارة، وأطلق النار من بندقية كلاشنيكوف، ما أسفر عن مقتل أحد ضباط الأمن، وإصابة اثنين، وأثبتت التحقيقات لاحقا، أن المهاجم نفذ هجومه بدوافع عائلية شخصية.

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كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثق لحظة وقوع انفجار كبير هز مدينة أصفهان فجر الأحد الـ 29 من يناير، وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، أنه تم استهداف أحد مستودعاتها في أصفهان، باستخدام 3 مسيرات رباعية، كانت تحمل قنابل صغيرة، وفي ذات الليلة وقع انفجار آخر شمال غرب إيران، أسفر عن حريق في مصنع لزيوت المحركات.

المصدر: نوفوستي