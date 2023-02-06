"عاجلا أم آجلا سيحدث".. خبير تنبأ بزلزال تركيا المدمر قبل 3 أيام من حصوله (خارطة لمركز الزلزال)

توقع أحد الخبراء العاملين في مركز دراسات يتابع نشاطات الزلازل حدوث الهزة الأرضية الذي حصلت اليوم الاثنين في تركيا، وحدد مراكز التأثير قبل 3 أيام من حدوثها.

إقرأ المزيد

وقال فرانك هوجربتس في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم 3 فبراير: "عاجلا أم آجلا ، سيحدث زلزال بقوة 7.5 درجة مئوية في هذه المنطقة (جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان)".

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.9 فجر اليوم الاثنين مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

وتعد هذه الهزة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبب بمقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في اسطنبول.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprempic.twitter.com/6CcSnjJmCV — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023

المصدر: RT