بينيت: كانت أوكرانيا جاهزة لتصبح مثل"النموذج الإسرائيلي"

أعلن رئيس وزراء إسرائيل السابق نفتالي بينيت، أنه في 2022، وافق الرئيس فلاديمير زيلينسكي على "النموذج الإسرائيلي" لبلاده، عبر رفض الانضمام للناتو بل إنشاء جيش قوي للدفاع عن النفس.

وبحسب بينيت، "طالبت كييف خلال محادثاتها مع موسكو، السماح لها بالحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى"، ومع ذلك بحسب رئيس وزراء إسرائيل السابق "عارضتها روسيا خوفا من حدوث تحالفات محتملة على غرار حلف شمال الأطلسي."

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وكشف بينيت عن اقتراحه "النموذج الإسرائيلي" على زيلينسكي، الّذي يشير ضمناً إلى جيش مستقل قوي بدلا من "قصص مع ضمانات".

ولفت بينيت إلى أنه تمّت الموافقة على الاقتراح من قبل كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأضاف: "لقد كان اختراقا مفاهيميا حقيقيا وافق عليه كلاهما."

يشار إلى أنّه في وقت سابق، قال بينيت، الذي لعب دور وسيط بين روسيا وأوكرانيا، إن المفاوضات لحل النزاع أوقفتها الدول الغربية.

ووفقا له، "خلال المحادثات في اسطنبول، أعدت روسيا وأوكرانيا ما يصل إلى 18 مسودة للاتفاقية."

المصدر: RT