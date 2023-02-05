زاخاروفا تسخر من تصريحات بوريل وتصفه بكلمة مستنبطة من تصريحاته: "أوروبا حديقة والعالم أدغال"

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على تصريحات ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل بأن دول الاتحاد لم يكن ولا نية لها لإرسال جنود إلى أوكرانيا للمشاركة بالصراع.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور: "لدي شكوك كبيرة حول مدى كفاءة البستاني بوريل. تم إرسال عسكريين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا. على شكل مدربين، وفي شكل قوات الخدمات الخاصة، وفي صورة مرتزقة. وبدأ ذلك قبل وقت طويل وقبل عام 2022.

تصريحات زاخاروفا جاءت ردا على جوزيب بوريل الذي قال في مقابلة مع صحيفة "بايس" الإسبانية: إن "الدول، الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لم تنظر أبدا ولا تفكر في إرسال جيشها إلى أوكرانيا للمشاركة في الصراع".

وكانت تصريحات بوريل السابقة حول "أوروبا حديقة والعالم أدغال" قد أثارت جدلا واسعا وانتقادا كبيرين، حيث قال في خطاب ألقاه في افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية في بلجيكا، في أكتوبر الماضي إن أوروبا "المتميزة" هي "حديقة"، والعالم من حولها عبارة عن أدغال يمكن أن تقتحم الآلية الأوروبية التي تعمل بشكل مثالي.

المصدر: نوفوستي