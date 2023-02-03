موسكو تصف كلام بوريل بـ"الكذب"حول رفضها المفاوضات بشأن أوكرانيا

وصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تصريحات مسؤول السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول افتقار روسيا للإرادة السياسية من أجل المفاوضات حول أوكرانيا بـ"الكذب".

وقالت المتحدثة زاخاروفا في بيان اليوم الجمعة: "بوريل، بطريقته المعتادة، يكذب. نودّ أن نذكركم بأن روسيا كررت مرارا من على جميع المنابر ومختلف المستويات بشأن انفتاحها على المفاوضات لتسوية النزاع في أوكرانيا دون شروط أولية وغير مقبولة، لكن كييف هي التي تركت المفاوضات مرهونة بالخارج."

وبحسب زاخاروفا، في الوقت نفسه، فإن دعوة رئيس الدبلوماسية الأوروبية لتزويد كييف بـ"الأموال" تعني استمرار توريد الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأردفت قائلة: "بعبارة أخرى، استثمار في إطالة أمد الصراع، وليس البحث عن حل غير عسكري."

وتابعت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، أنه بالإضافة إلى ذلك، في يوم القمة الأوروبية - الأوكرانية في كييف، يبدو أن بوريل "نسي" عن عمد أنه بموجب مرسوم صادر عن (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي، فإن أي مفاوضات مع القيادة الروسية محظورة من الناحية القانونية".

واستدركت قائلة: "لذا دعوه يحوّل كل شغفه باتجاه القيادة الأوكرانية."

المصدر: تاس