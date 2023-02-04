تهديد روسي برد حاسم إذا حاولت كييف مهاجمة القرم

صرح رئيس اللجنة التشريعية في برلمان القرم، سيرغي تروفيموف، بأن الرد الروسي على محاولات السلطات الأوكرانية، "استعادة شبه جزيرة القرم"، سيكون حازما وسريعا.

وأضاف تروفيموف لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن أي محاولة من قبل قوات كييف للهجوم على شبه جزيرة القرم، سيتبعها رد عسكري روسي، لن تتمكن القوات الأوكرانية من التعامل معه، أو إعادة تجميع وترتيب صفوفها بعده.

وأكد تروفيموف، أن شبه جزيرة القرم محميه بشكل جيد، مشيرا إلى أهميتها بالنسبة لروسيا.

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يشار إلى أن مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني، ميخائيل بودولاك، صرح في وقت سابق، بأن كييف "ستستعيد شبه جزيرة القرم في وقت قصير للغاية".

بدوره أعلن القائم بأعمال وزير الداخلية الأوكراني، إيغور كليمينكو، عن بدء تشكيل ألوية هجومية خاصة، من الجيش والشرطة وحرس الحدود الأوكراني، "للاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس"، بحسب قوله.

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من جانبه، أكد الكرملين على لسان العديد من مسؤوليه، أن أي محاولة أوكرانية لمهاجمة شبه جزيرة القرم، أو أية أراض روسية، سيتبها رد روسي حازم.

المصدر: نوفوستي