الكرملين: غايتنا الأولى تحقيق أهداف العملية العسكرية ولا نخطط حاليا لمفاوضات مع الجانب الأمريكي

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه لا توجد خطط لإجراء مفاوضات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي جو بايدن، حول الأزمة الأوكرانية.

وأكد أن هدف موسكو الرئيسي، هو تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي وضعها الرئيس، فلاديمير بوتين.

جاء ذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين، عما إذا كان الكرملين يخطط لإجراء مفاوضات بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، حول الأزمة الأوكرانية، حيث قال بيسكوف: " في الوقت الحالي لا يوجد أي مخطط لإجراء مفاوضات بين الرئيسين، بوتين، وبايدن، هدفنا الرئيسي هو إكمال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتحقيق جميع الأهداف التي وضعها الرئيس، فلاديمير بوتين".

وانطلقت العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الـ 24 من فبراير 2022، ومن جانيه صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية تهدف إلى إنصاف وحماية الأشخاص الذين تعرضوا للظلم والإبادة الجماعية، في منطقة دونباس، من قبل نظام كييف، مدة 8 سنوات.

المصدر: نوفوستي