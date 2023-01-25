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بيسكوف: واشنطن تسهم في التصعيد ولا مخرج دبلوماسيا من الأزمة الأوكرانية في المستقبل المنظور

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بيسكوف: واشنطن تسهم في التصعيد ولا مخرج دبلوماسيا من الأزمة الأوكرانية في المستقبل المنظور
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الوضع متوتر بشأن التراشق النووي بين روسيا والولايات المتحدة وروسيا و"الناتو".

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جاء ذلك ردا على سؤال بشأن التراشق النووي، وما إذا كان الوضع يقترب من ذلك، حيث قال بيسكوف: "الوضع ينذر بالخطر، وعلى الرغم من أن ما قلته هو تعبير رمزي، إلا أن الوضع في واقع الأمر متوتر والمسار الذي تسير عليها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف (الناتو) لا يساهم في انفراج الوضع، بل يجعله أكثر توترا".

وأشار بيسكوف إلى عدم وجود مخرج دبلوماسي من الأزمة الأوكرانية في المستقبل المنظور.

المصدر: RT

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